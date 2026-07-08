NYT: Немцы не любят американский Budweiser

Американский бренд Budweiser предпринял третью попытку выйти на рынок Германии

Tекст: Мария Иванова

Американское пиво Budweiser в третий раз пытается закрепиться на сложном немецком рынке, пишет The New York Times.

На матчах берлинского футбольного клуба «Герта» местное пиво Beck's заменили на американский лагер, который из-за юридических ограничений продается под названием Anheuser-Busch Bud.

«Германия – это, пожалуй, самый сложный пивной рынок в мире», – заявил Оливер Лемке, владелец пивоварни и сети ресторанов в Берлине. Он отметил, что немцы привыкли к своим сортам и не ценят другие стили.

Компания AB InBev, владеющая брендом с 2008 года, называет этот шаг возвращением к корням. Основатели бренда Эберхард Анхойзер и Адольфус Буш родились в Германии, эмигрировали в США и в 1876 году начали варить лагер. Две предыдущие попытки выйти на немецкий рынок провалились из-за низких продаж и споров об авторских правах с чешской Budejovicky Budvar.

Потребление пива в Германии падает: в прошлом году оно снизилось на 6%, а в этом – уже на 9%. Однако сегмент импортного пива демонстрирует небольшой рост. Вслед за «Гертой» спонсорские соглашения с брендом заключили клубы «Байер» и «Вольфсбург», но в обычных магазинах это пиво найти по-прежнему трудно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров. Эксперты спрогнозировали волну банкротств среди местных пивоваренных предприятий из-за резкого падения спроса.

Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о финансовом крахе на фоне высоких издержек.