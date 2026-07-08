Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

Tекст: Мария Иванова

Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

«Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.