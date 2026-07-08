Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии

Как сообщил грузинский Институт изучения Земли, землетрясение зафиксировано в 07.35 (06.35 мск), его эпицентром стало село Ири в девяти километрах юго-восточнее Они.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Владельцы аккаунтов теперь могут свободно регистрировать новые сообщества, сообщается в канале New Media.
Для запуска достаточно перейти в раздел чатов, нажать соответствующую кнопку в верхней части экрана и заполнить базовую информацию о проекте, включая название и главную фотографию.
Изначально площадка создается в закрытом формате. Впоследствии автор вправе сделать ее общедоступной, выбрав уникальный свободный никнейм. Для открытого профиля потребуется цифровой идентификатор, который можно оформить прямо в процессе регистрации.
На данный момент нововведение постепенно появляется у владельцев устройств на базе Android в тестовом режиме. Разработчики обещают в скором времени добавить аналогичный функционал в веб-версию и полноценное приложение для компьютеров.
Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».
«Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.
В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.
В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.
Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.
Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».
«Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.
Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.
«Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.
Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.
Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.
Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.
Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.
По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.
В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.
Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.
«Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.
До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.
Китайская авиакомпания Cathay Pacific начала внутреннее расследование после инцидента с перехватом ее пассажирского лайнера венгерскими истребителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
Экипаж самолета временно перестал отвечать румынским диспетчерам, что привело к активации протокола быстрого реагирования НАТО. В результате венгерские истребители Gripen были подняты в воздух. «В среду авиакомпания Cathay Pacific заявила, что инцидент расследуется», – приводит газета заявление компании.
Инцидент произошел в субботу около 14.42 по московскому времени. Истребители подали экипажу визуальное предупреждение для восстановления связи и вернулись на базу. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров не пострадала. Лайнер успешно вышел на связь и благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гонконгский перевозчик Cathay Pacific в 2024 году отменил десятки рейсов из-за неисправности двигателей самолетов Airbus A350.
Британская военная авиация в мае прибыла на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.
Шведские истребители JAS 39 Gripen месяцем ранее поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.
«По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .
Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.
Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.
Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.
Документ продлевает льготный механизм еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передают РИА «Новости».
Амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, во многих случаях участок передается бесплатно. По данным Росреестра, за время действия механизма граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что всего в собственность уже переведены 750 тыс. гаражей и земельных участков. За последний месяц между первым и вторым чтением, по его словам, дополнительно оформлено еще 50 тыс. объектов.
«Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», – заявил парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что законопроект поможет защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.
Инициаторами поправок выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Павел Крашенинников.
Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными
Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.
«Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.
Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.
«Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.
США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.
В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.
New Scientist: Физики пересмотрели природу электричества из-за странных металлов
Около 40 лет назад физики обнаружили материалы, проводящие ток с нулевым сопротивлением при неожиданно высоких температурах, пишет New Scientist. Однако ученые упустили из виду другую особенность этих веществ: при нагревании они демонстрировали странный тип сопротивления, не поддающийся объяснению существующими теориями.
В обычных проводниках сопротивление растет пропорционально квадрату температуры, тогда как в странных металлах эта зависимость оказалась линейной.
«Должно быть что-то в этом, что дает ответ», – заявил физик-теоретик Субир Сачдев из Гарвардского университета. Классическая физика объясняет проводимость движением электронов или квазичастиц, которые сталкиваются друг с другом, создавая сопротивление. Однако в странных металлах линейный рост сопротивления противоречил поведению квазичастиц, что заставило ученых искать новые объяснения.
В последние годы исследователи предложили несколько гипотез. Одна из них связывает линейное сопротивление с квантовыми флуктуациями электронов на грани фазовых переходов. Эксперименты с использованием пучков нейтронов подтвердили, что эти колебания синхронно изменяются с температурой. Другая теория, предложенная Сачдевом и его коллегами, опирается на принципы голографии и описывает электричество в странных металлах как квантовый суп, подчиняющийся универсальным законам, не связанным с отдельными частицами.
Теоретики надеются, что разгадка тайны странных металлов поможет понять механизмы сверхпроводимости при комнатной температуре. Хотя точных ответов пока нет, ученые продолжают искать истину, объединяя различные подходы и концепции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские исследователи синтезировали гибридную структуру для устройств памяти нового поколения.
Специалисты НИУ МИЭТ создали гибкий материал для преобразования магнитного поля Земли в электрический ток.
Отечественные ученые представили эластичный композит для гибкой электроники.
Валерий Залужный опубликовал авторскую статью, в которой подверг резкой критике текущее состояние Североатлантического альянса, передает Lenta.Ru.
По мнению украинского дипломата, военный блок не смог в полной мере объединиться для поддержки Киева.
«Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс Старого Света, которого уже не существует», – объяснил Залужный.
Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что будущая архитектура безопасности напрямую зависит от тех сил, которые сейчас защищают целую страну в центре Европы. Он уверен, что именно эти субъекты будут определять контуры нового миропорядка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный объявил о намерении баллотироваться на пост президента на Украине.
В экспертных кругах обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации вокруг Залужного.
Разлива нефтепродуктов удалось избежать, указал губернатор в Max.
В результате инцидента два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации оба отказались.
С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.
Также Слюсарь отметил, что дроны ВСУ атаковали 11 районов области, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.
Напомним, в ходе ночной атаки украинских БПЛА в Саратовской области погиб мирный житель.
В ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 519 украинских беспилотников.
Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max со ссылкой на местные власти.
«В результате удара баллистической ракеты пылает здание производственного предприятия и автомобили», – приводят авторы заявление представителей областной военной администрации.
В прошлом году власти Одессы сообщили о возгорании промышленного здания после серии взрывов.
В мае текущего года Министерство обороны России нанесло массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
В начале июня ракетные комплексы «Искандер-М» поразили ряд промышленных и военных объектов противника.
Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией
«Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.
Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.
По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.
«Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.
Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».
«В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Отмечается, что удар пришелся по Киеву.
Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.
Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.
Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.