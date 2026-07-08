В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

ФСБ сообщила о задержании в Крыму собиравших данные о ПВО агентов

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух граждан России в Крыму, передает РИА «Новости». Молодые люди собирали данные о военных объектах.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации в регионе», – заявили в ведомстве. Установлено, что задержанные сами инициировали сотрудничество с украинской разведкой через мессенджер Telegram.

По заданию кураторов они передавали информацию о расположении российских войск и систем противовоздушной обороны на полуострове. Кроме того, агенты фиксировали результаты ударов противника по российской территории. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.

Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей и дают признательные показания. Ранее в июле спецслужба уже сообщала о поимке двух других агентов, передававших данные о Крымском мосту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня силовики арестовали передавшего украинским спецслужбам сведения о российских военных жителя Севастополя.

В мае сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность двух других жителей Крыма.

В январе правоохранители вычислили выполнявших приказы украинской разведки диверсантов.