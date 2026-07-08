Рютте назвал рост производства оружия главной задачей НАТО

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности», – заявил Рютте на саммите в Анкаре, передает РИА «Новости».

По словам генерального секретаря, именно наращивание выпуска военной техники остается ключевым приоритетом для стран альянса в ближайшей перспективе.

Рютте признал, что существующих производственных мощностей недостаточно ни в США, ни в Европе. При этом он отметил, что после принятых на саммите решений рассчитывает значительно ускорить рост оборонной промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты для производства американских вооружений в Европе.

Рютте признал серьезные трудности с выпуском зенитных ракетных комплексов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.