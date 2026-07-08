НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.