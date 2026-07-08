В МВД предупредили о поиске мошенниками жертв под предлогом общих интересов

МВД: Мошенники начали искать жертв через общие интересы

Tекст: Мария Иванова

Преступники ищут потенциальных жертв в интернете, представляясь фанатами одинаковых лидеров мнений или людьми со схожими увлечениями, передает МВД.

Такой подход позволяет создать иллюзию случайного и абсолютно безопасного знакомства с приятным собеседником.

На начальном этапе злоумышленники не заводят разговоров о деньгах. Они постепенно выстраивают доверительные отношения, задают личные вопросы, а также аккуратно выясняют уровень дохода и интерес к инвестициям или криптовалюте.

«Спустя некоторое время общение переводится к предложениям выгодного заработка, инвестиционным проектам или другим мошенническим схемам», – отметили в ведомстве. Эксперты выделяют основные признаки опасных аккаунтов: недавняя регистрация, смена фотографии и быстрое переключение на личные темы.

Специалисты настоятельно рекомендуют сохранять бдительность при общении в Сети. Если новый знакомый внезапно начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы быстрого обогащения, диалог следует немедленно прекратить, а самого пользователя заблокировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года полиция выявила мошенническую сеть по продаже фиктивных виртуальных серверов для майнинга через чат-ботов.

Месяцем ранее в МВД назвали основные признаки мошенничества в мессенджерах.

В конце прошлого года ведомство рассказало о массовом создании фальшивых анкет для выманивания денег у пользователей сайтов знакомств.