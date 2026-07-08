Суд отклонил иск принца Гарри и других звезд к Daily Mail

Tекст: Катерина Туманова

Главный редактор издательства Daily Mail назвал решение Высокого суда Лондона знаменательной победой. Судья отклонил дело принца Гарри, баронессы Дорин Лоуренс и других знаменитостей о взломе телефонов, передает Sky News.

Журналист Пол Дакр заявил о безоговорочном оправдании журналистики после вердикта судьи Никлина. Теперь семь истцов, в числе которых сэр Элтон Джон, могут быть обязаны выплатить 50 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек.

«Сегодняшний вердикт – это не просто победа для великолепных журналистов, многие из которых понесли огромные потери в здоровье и жизни, но и для свободы прессы в целом. Не заблуждайтесь: это был заговор, поддержанный Hacked Off, с целью уничтожить газету», – отметил Дакр.

По его словам, сфабрикованный иск отнял ценное время суда и обошелся в огромную сумму. Сторона проигравших пока не дала комментариев по поводу вынесенного решения.

Ранее истцы обвиняли десятки репортеров в организации преступлений, таких как взлом телефонов, кражи, прослушивание автомобилей и установка микрофонов в домах. Суд признал, что ни одно из этих обвинений не соответствует действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году выиграли суд над папарацци в США. Букингемский дворец отказался принять принца Гарри во время визита с семьей в июле.