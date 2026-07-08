Россиянка спаслась из плена в Мьянме благодаря силовикам

Tекст: Катерина Туманова

Пострадавшая отправилась за рубеж по приглашению знакомого, однако по прилете оказалась в руках преступников, передает РИА «Новости».

Злоумышленники заперли жертву в закрытом комплексе и заставили выманивать деньги с использованием искусственного интеллекта.

«Я очень благодарна за то, что меня спасли и вытащили из этого центра. Особенно я благодарна представителю МВД во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме», – заявила спасенная.

Она отметила, что без оперативного вмешательства правоохранителей последствия могли стать трагическими.

Находясь в заточении, пленнице удалось тайно связаться с российскими дипломатами и передать свои координаты. После этого переписка была немедленно уничтожена ради безопасности, а вскоре на связь вышел сотрудник профильного ведомства.

Сейчас освобожденная находится под опекой посольства в Таиланде, ожидая скорого возвращения домой. Успешная спасательная операция стала итогом слаженного взаимодействия дипломатов и полицейских нескольких государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сбежавшая из скам-центра жертва предупреждала о риске перепродажи людей в Азии. МИД России призвал граждан внимательнее изучать предложения о трудоустройстве за рубежом.