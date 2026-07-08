Дожди прорвали защитную плотину в центре Улан-Батора

Мощные ливни вызвали прорыв плотины и затопление центральных улиц Улан-Батора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Утром восьмого июля из-за обильных дождей в центре Улан-Батора произошло наводнение, передает ТАСС. В районе торгового центра «Бумбугор» прорвало защитную плотину. Городские службы экстренно приступили к откачиванию воды и дезинфекции территории.

«Дожди в столице вызвали утром 8 июля 2026 года затопление в центральном районе у торгового центра «Бумбугор» из-за прорыва защитной плотины», – сообщил столичный пресс-центр. На месте аварии задействованы 17 специалистов и три единицы тяжелой техники. Рабочие перекрыли место прорыва, использовав 40 тонн песка.

Мэр города Бяруузанын Пурэвдагва провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он поручил направить всю необходимую технику в пострадавшие районы для ликвидации последствий разгула стихии. В городе продолжается очистка улиц, а также укрепление дамб и пунктов сбора ливневых вод.

Национальный центр метеорологии и гидрологии ранее предупреждал о высокой угрозе паводков. Уровень воды во многих реках Монголии превысил средние многолетние значения на 5-60 сантиметров. Опасность наводнения грозит рекам Селенга, Орхон, Дэлгэрмурэн, Туул и Тэрээлж. В 2023 году разлив рек уже приводил к масштабным затоплениям в шести районах Улан-Батора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня власти ввели режим чрезвычайной ситуации во всем Крымском районе Кубани из-за прорыва временной дамбы.

В конце мая продолжительные дожди спровоцировали разрушение защитного сооружения в дагестанском селе Ахты.

Чуть ранее мощный весенний паводок затопил десятки жилых домов и приусадебных участков в Бурятии.