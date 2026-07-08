В Китае произошло повторное землетрясение

Tекст: Алексей Дегтярёв

Очаг сейсмической активности залегал на глубине шесть километров, само землетрясение произошло в уезде Гао городского округа Ибинь провинции Сычуань, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского центра.

Магнитуда толчков составляла 5,0, их зафиксировали в 10.08 по местному времени.

Первое сейсмическое событие аналогичной мощности произошло в этом же районе рано утром. Тогда эпицентр находился на глубине восемь километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. В округе Ибинь проживают более 4,6 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при землетрясении в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

В мае из-за подземных толчков в Гуанси-Чжуанском автономном районе спасатели эвакуировали свыше 7 тыс. местных жителей. В результате этого стихийного бедствия на юге страны погибли два человека.