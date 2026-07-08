В России спрогнозировали развитие мультибрендовых ПВЗ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вместо экстенсивного расширения отрасль займется развитием мультибрендовых точек и улучшением сервиса, пояснил Чекушов РИА «Новости».

«Мы движемся в направлении «мультибрендовых» ПВЗ – это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах. Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда», – заявил он.

По словам замминистра, в 2022 году в России функционировало около 46 тыс. ПВЗ, а к 2025 году их число выросло до 250 тыс. Чекушов отметил, что рынок уже насыщен, поэтому наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпов ввода новых объектов.

Он также напомнил, что с 1 октября 2026 года вступит в силу закон о платформенной экономике, который даст новый импульс онлайн-торговле. В Минпромторге уверены, что к 2030 году отрасль окончательно перейдет к интенсивному росту, сосредоточившись на качестве обслуживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в России утвердили обновленный ГОСТ для пунктов выдачи заказов.

Минцифры предложило открывать точки маркетплейсов в отделениях «Почты России».

Премьер Михаил Мишустин отметил быстрый рост платформенной экономики в стране.