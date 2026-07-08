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    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня

    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

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    8 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.

    Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

    Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

    Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

    При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

    Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

    Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

    В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

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    8 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    Трамп заявил об атаке «Исламской Республики Япония» на авианосец США
    @ Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским ошибочно обвинил Японию в ракетном ударе по авианосцу.

    «По нам выпустила 111 ракет Исламская Республика Япония. Они летели в авианосец в течение примерно одного часа. Все 111 ракет, направленных на очень дорогой корабль, были сбиты, в основном комплексами Patriot, но и другими средствами тоже», – заявил президент, его слова приводит The Independent.

    Очевидно, политик имел в виду нападение иранских вооруженных сил на американский флот в начале этого года. Издание напоминает, что Япония не вступала в вооруженные конфликты с Соединенными Штатами уже почти столетие и со времен Второй мировой войны остается их близким союзником.

    Ранее во время встречи Зеленским американский лидер анонсировал очередной мощный удар по Ирану.

    В конце июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским хранилищам ракет.

    В начале года Вашингтон перебросил на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Abraham Lincoln.

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    7 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Sky News: ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры

    Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная федерация футбола (ФИФА) официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта снять санкции, связанные с украинским конфликтом.

    ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

    С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

    Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

    С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

    Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    7 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе уборочной кампании отечественные аграрии зафиксировали значительное увеличение сборов пшеницы и ячменя, особенно в южных регионах страны: средняя урожайность зерновых культур в России достигла 40 центнеров с гектара, сообщили в ведомстве.

    «Средняя урожайность зерна – 40 ц/га. Рост примерно на четверть, в том числе по пшенице – на 22%, ячменю – на 18%», – сказано в Max-канале Минсельхоза России.

    В министерстве отметили, что наиболее активно идут работы в южных регионах, где урожайность выросла более чем на 40%.

    Лидирует Краснодарский край с 53,6 ц/га. Заметный рост отметили в Ростовской области и Крыму.

    Как пояснила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

    «Аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средств защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», – сказал она.

    В Минсельхозе добавили, что темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев рассказал о влиянии холодов на российский урожай. Глава Минсельхоза заявила в мае об укреплении самообеспеченности России продовольствием. Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая.


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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал текущее состояние внутреннего рынка энергоносителей.

    По его словам, обстановка частично нормализовалась, однако по-прежнему остается сложной из-за возросшей нагрузки на заправочные станции, передает ТАСС.

    Для обеспечения стабильности правительство отложило плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и задействовало резервные мощности, сообщил Новак. Кроме того, в июле стартовали импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании начали в приоритетном порядке снабжать те регионы, где преобладают независимые автозаправочные станции, добавил вице-премьер.

    Ранее Новак сообщил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизелем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к импорту нефтепродуктов ради стабилизации ситуации.

    Правительство страны рассматривало возможность введения полного запрета на вывоз дизельного топлива за рубеж.

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    8 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о маркировке сгенерированного контента.

    Эта норма вошла в базовый документ о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, передает РИА «Новости».

    Теперь любой человек, использующий большие фундаментальные модели ИИ для создания аудио- и видеоматериалов, сможет отмечать их специальным предупреждением. Точный формат такой маркировки будет зависеть от соглашения между автором и провайдером нейросети.

    Владельцев крупных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей обязали обеспечить техническую возможность для добавления этих меток. Требование касается сайтов и информационных систем, распространяющих информацию на государственных языках народов страны.

    Ранее правительство России занялось разработкой рамочного законопроекта по регулированию искусственного интеллекта.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести этот документ в Госдуму до конца весенней сессии.

    Из новой редакции инициативы исчезло положение об обязательной самостоятельной проверке нейросетевых материалов интернет-площадками.

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