Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

Tекст: Катерина Туманова

ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.