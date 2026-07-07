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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня

    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган

    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    8 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном

    Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными

    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном и назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.

    «Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.

    Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.

    «Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    8 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.

    Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

    Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.

    В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.

    В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.

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    8 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные провели серию ударов по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Соединенных Штатов, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удар наносился по 85 важным военным объектам США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Также поражена военно-воздушная базу Али ас-Салем в Кувейте.

    Для ударов использовались беспилотники и ракеты.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    Над самим Ираном уничтожен американский разведывательный беспилотник MQ-9.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Решение о выдвижении кандидатуры было принято по итогам совещания партии «Национальное объединение», передает ТАСС.

    «Я буду участвовать в президентских выборах», – заявила лидер парламентской фракции. Свое заявление она сделала во время выступления в эфире телеканала TF1.

    Напомним, апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

    В марте прошлого года политик заявила о намерении обжаловать первоначальный обвинительный приговор.

    На фоне судебных разбирательств большинство французских избирателей выразили готовность голосовать на выборах за Жордана Барделла.

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    8 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35

    Трамп сообщил о предстоящих поставках Турции самолетов пятого поколения F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер анонсировал предоставление Анкаре современных военных самолетов во время переговоров с руководством Североатлантического альянса.

    Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    «Турция получит F-35», – сказал глава государства в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Напомним, накануне Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400.

    Ранее Вашингтон требовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

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    8 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после ударов США по Ирану

    Нефть подорожала на фоне обострения конфликта между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть резко выросли после того, как американские войска атаковали иранские цели в ответ на инциденты в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала уверенный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает AP News.

    Цена нефти марки Brent поднялась на 2,6% и достигла отметки 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт также подорожал на 2,6%, составив 72,25 доллара за баррель. Ранее котировки снижались до уровней, предшествовавших началу конфликта в конце февраля.

    На азиатских фондовых площадках в среду наблюдалась смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 2,9% из-за распродажи акций технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом, таких как Samsung Electronics. При этом акции китайских компаний преимущественно росли. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 2,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,5%.

    Американский фондовый рынок также ощутил давление из-за опасений инвесторов относительно переоцененности сектора искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а Dow Jones отступил от рекордных максимумов на 0,2%. Акции компаний Advanced Micro Devices, Intel и Micron Technology продемонстрировали заметное падение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на американскую нефть подскочили почти на 3% на фоне военных ударов США по Ирану.

    Месяцем ранее котировки эталонной марки Brent достигали 97,33 доллара за баррель из-за ракетного обмена между Тегераном и Израилем.

    Весной иранские власти закрывали Ормузский пролив для мировых поставок энергоносителей.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

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    8 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Над Ираном сбит американский разведывательный БПЛА MQ-9

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    Дрон сбили над южной частью Ирана, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Во вторник американские военные ударили по Ирану, они сообщили о поражении 80 целей. После этого на территории Бахрейна прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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    7 июля 2026, 23:46 • Новости дня
    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако женщины предъявлено обвинение

    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако предъявили обвинение

    Tекст: Катерина Туманова

    Двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Тело погибшей было обнаружено под Киевом во вторник. Задержанными оказались сотрудник главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

    «При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    По данным следствия, преступление было совершено после возвращения женщины на Украину.

    Ранее Интерпол объявил Березовскую в розыск по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    Инцидент произошел 29 июня в Монако, где в результате взрыва пострадали три человека, включая самого предпринимателя. Местная прокуратура отказалась квалифицировать произошедшее как теракт. По версии французских журналистов, взрыв мог быть организован СБУ в качестве предупреждения для Ермолаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

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    7 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф

    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт с телом верховного аятоллы Ирана приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения масштабных траурных мероприятий с участием высшего руководства исламской республики.

    Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.

    Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».

    Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».

    Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.

    Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.

    Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи  стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала  политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    8 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне

    Тегеран заявил об атаке дронов на базу США в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Ударные аппараты исламской республики поразили позиции американских военнослужащих на территории базы Шейх-Иса в ответ на нарушения режима прекращения огня.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам, передает ТАСС. Атаке подверглась база Шейх-Иса, расположенная на территории Бахрейна.

    «Сегодня утром ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран атаковали объекты на базе Шейх-Иса в Бахрейне, где находились военнослужащие враждебных американских сил», – сообщила армейская пресс-служба.

    Уточняется, что удары стали прямым ответом на нарушения американской стороной режима прекращения огня. Ранее в Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу, а полиция призвала жителей направиться в безопасные укрытия.

    Ранее Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

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