В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

Tекст: Катерина Туманова

«Средняя урожайность зерна – 40 ц/га. Рост примерно на четверть, в том числе по пшенице – на 22%, ячменю – на 18%», – сказано в Max-канале Минсельхоза России.

В министерстве отметили, что наиболее активно идут работы в южных регионах, где урожайность выросла более чем на 40%.

Лидирует Краснодарский край с 53,6 ц/га. Заметный рост отметили в Ростовской области и Крыму.

Как пояснила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

«Аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средств защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», – сказал она.

В Минсельхозе добавили, что темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев рассказал о влиянии холодов на российский урожай. Глава Минсельхоза заявила в мае об укреплении самообеспеченности России продовольствием. Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая.



