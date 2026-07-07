Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд

Капитан аргентинской команды поразил ворота соперника в шестой игре плей-офф подряд, передает ТАСС.
Голевая серия звездного форварда началась еще на чемпионате мира 2022 года со стадии 1/8 финала.
На предыдущем турнире футболист забивал сборным Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции, причем французам он отправил два мяча. На первенстве 2026 года в 1/16 финала от его действий пострадала команда Кабо-Верде. За всю серию нападающий записал на свой счет семь точных ударов.
До этого достижения рекорд принадлежал трем игрокам, забивавшим в пяти матчах плей-офф кряду. Такую результативность демонстрировали бразильцы Леонидас и Вава, а также венгерский футболист Дьердь Шароши.
Сам матч 1/8 финала против сборной Египта, прошедший в Атланте, завершился волевой победой аргентинцев со счетом 3:2. Уступая два мяча после голов Яссера Ибрахима и Мостафы Зико, южноамериканцы смогли переломить ход встречи благодаря точным ударам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины победила Египет и вышла в четвертьфинал мундиаля. Лионель Месси побил бомбардирский рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира. На старте группового этапа капитан аргентинцев оформил победный хет-трик в ворота сборной Алжира.