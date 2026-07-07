Володин указал на лазейку, которой пользуются мигранты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.

Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.

Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.

По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.

В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.

Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.