Песков заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за изменениями, происходящими в Евросоюзе, который, как считает представитель Кремля, постепенно приобретает не только экономические, но и военные функции, передает ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», – заявил Песков.

Он также отметил, что европейские государства продолжают наращивать военные бюджеты и стремятся приблизить элементы своей военной инфраструктуры к российским рубежам.

По словам пресс-секретаря президента, ни одна страна не стала бы спокойно относиться к подобным действиям, поэтому Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил о трансформации Евросоюза в военно-политико-экономический блок. Накануне этого он назвал курс европейских стран милитаристским. Месяцем ранее Россия приняла необходимые меры безопасности из-за активности Североатлантического альянса у своих границ.