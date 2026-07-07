Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство культуры России выступило с инициативой об увеличении номинала «Пушкинской карты» с пяти до семи тысяч рублей. Соответствующий проект нормативного акта уже размещен на официальном портале, передает РИА «Новости».

Документ также предполагает выделение специального лимита в размере двух тысяч рублей исключительно на покупку билетов в государственные цирки.

«Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей» - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент России Владимир Путин поддержал идею включения цирков в программу «Пушкинской карты».

Ранее министерство культуры РФ рассматривало предложения по увеличению годового лимита средств на ней.

До этого глава государства предлагал расширить данный проект для учащихся.