НХЛ отказалась заранее исключать Россию из Кубка мира 2028 года

Tекст: Денис Тельманов

Национальная хоккейная лига планирует самостоятельно определить возможность участия сборной России в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, передает РИА «Новости».

«Мы примем свое собственное решение после рассмотрения всех соответствующих вопросов и материалов», – заявил Дэйли, комментируя перспективы российских спортсменов. Ранее он отмечал, что в этом вопросе НХЛ будет опираться на позицию Международной федерации хоккея (IIHF).

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских атлетов. В ответ Федерация хоккея России заявила о намерении обратиться в IIHF с просьбой допустить национальные команды всех возрастов к соревнованиям, а в случае отказа – подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, что совет IIHF отстранил сборную России от международных турниров на неопределенный срок в конце февраля 2022 года. В мае президент организации Люк Тардиф сообщил, что вопрос возвращения российской команды будет рассмотрен в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

В конце мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске российских сборных к соревнованиям.

Президент организации Люк Тардиф запланировал рассмотрение статуса отстраненных команд на сентябрь.