Песков исключил начало третьей мировой войны по инициативе России

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche он подчеркнул исторический опыт страны, передает ТАСС.

«Россия – слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», – сказал представитель Кремля. Он также напомнил, что исторически государство никогда не начинало мировых войн.

При этом Песков отметил, что в случаях, когда агрессия была направлена против страны, ответные действия продолжались до победного конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков анонсировал мониторинг новостей с саммита НАТО в Анкаре.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Ранее политик заявил об отсутствии у России интереса к разжиганию глобального конфликта.