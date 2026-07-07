Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

Tекст: Денис Тельманов

Очередные беспилотные летательные аппараты уничтожены на подступах к российской столице, передает ТАСС. Информацию о ликвидации дронов подтвердил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале в сети Мах.

«Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил градоначальник.

По подсчетам агентства, основанным на заявлениях властей, с начала текущих суток силы противовоздушной обороны сбили уже 53 беспилотника на пути к Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня системы противовоздушной обороны перехватили очередные дроны ВСУ на подступах к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об успешном отражении атаки вражеских беспилотников. Немногим ранее количество сбитых на подлете к городу аппаратов достигло двенадцати штук.