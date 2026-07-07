МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду

Tекст: Елизавета Шишкова

Окончательный вердикт по поводу присутствия национальных цветов и атрибутики российских спортсменов будет вынесен в соответствующее время, передает ТАСС.

В пресс-службе организации также отметили, что не планируют проводить турниры под своей эгидой на территории России.

Кроме того, сохраняется запрет на приглашение государственных чиновников, несмотря на частичный отзыв рекомендаций о санкциях в отношении отечественного спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет продлил санкции из-за нерешенного вопроса членства Олимпийского комитета России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

Ранее организация напомнила о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года.