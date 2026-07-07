Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России

Tекст: Валерия Городецкая

Также отменено постановление от 28 марта 2023 года, которое предписывало российским атлетам выступать в нейтральном статусе и запрещало им участвовать в командных дисциплинах, написал Дегтярев в своем канале в Max.

Комитет снял запрет на проведение международных спортивных соревнований на территории России. Кроме того, прекращены все проверки на нейтральность российских атлетов. Спортсмены, возвращающиеся на мировую арену, будут временно проходить тестирование Международного агентства по тестированию до полного восстановления полномочий РУСАДА, отметил министр.

Возвращение страны в олимпийскую семью стало результатом дипломатической работы Минспорта и ОКР по поручению президента РФ Владимира Путина, подчеркнул Дегтярев. На данный момент более 20 международных федераций уже допускают юниоров под российским флагом и с гимном, а десять федераций сняли ограничения для всех спортсменов.

Осенью 2026 года российская сборная примет участие в юношеских Олимпийских играх в Сенегале под национальным флагом, а также пройдет отбор на летние Игры в США в 2028 году. «МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики», – подытожил глава Минспорта.

Ранее Дегтярев пообещал скорые приятные сюрпризы в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.

В конце июня Международная федерация тяжелой атлетики разрешила отечественным спортсменам выступать под своими национальными символами.

Глава Олимпийского комитета России назвал полное восстановление прав атлетов главной задачей страны.