Мэр Энергодара сообщил об опасности на дорогах в город

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины предпринимают усилия для установления огневого контроля над дорогами, ведущими к Энергодару, передает ТАСС.

Об этом рассказал мэр города Максим Пухов, отметив возросшую опасность передвижения по этим трассам.

«Враг, вы видите, изменил тактику за последние пару месяцев. И фактически взял под огневой контроль основные наши дороги, которые ведут к Энергодару. Сейчас бывают периоды, когда по ним действительно передвигаться опасно», – подчеркнул градоначальник в интервью местному телеканалу «ЭНТВ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о нанесении украинскими военными более 60 ударов по Энергодару за одни сутки.

В конце июня беспилотник ВСУ атаковал рабочий автомобиль местного водоканала. Месяцем ранее мэр города Максим Пухов сообщил о массированном налете дронов на гражданский транспорт.