Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у границ Калининградской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, во вторник в течение нескольких часов совершал полет у границ Калининградской области. Борт сделал как минимум три круга вокруг региона, передает РИА «Новости».

Согласно информации трекинговых сервисов, самолет вылетел с авиабазы, расположенной в районе румынского города Констанца. Маневры у границ Калининградской области выполнялись в период с 11:00 до 15:30 мск. После этого борт направился в воздушное пространство Польши и затем вернулся в Румынию.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет присутствие, называя это «сдерживанием спецоперации». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс увеличил численность своих военных вблизи Калининграда. В начале июня разведывательный борт Artemis II совершил круговой полет вокруг этого российского региона. В мае к границам области подошли сразу три самолета-разведчика стран НАТО.