Российская молодежь получила новые возможности для обучения IT и киберспорту

Tекст: Елизавета Шишкова

Cовременные цифровые увлечения постепенно становятся частью образовательной и профессиональной подготовки молодых людей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Благодаря обращениям жителей в разных регионах появились новые возможности для обучения, проведения соревнований и освоения перспективных технологий.

В Санкт-Петербурге после обращения горожан о развитии киберспорта среди детей был организован масштабный турнир для школьников. В мае 2026 года Народный фронт провел соревнования, в которых приняли участие 35 команд и около 900 учащихся из всех районов города. Участники получили возможность развивать навыки командной работы, стратегического мышления и познакомиться с перспективами IT-сферы.

«35 команд, 900 участников из самых разных, из всех районов Санкт-Петербурга. Для нас это очень интересно, потому что это относительно новый вид спорта. И он действительно доказывает, что коллективизм, что дружба, что справедливая, честная борьба, она имеет полное право в таком новом виде спорта, как киберспорт», – заявил заместитель главы администрации Пушкинского района Дмитрий Павлович.

В Калужской области одно из обращений касалось подготовки специалистов по разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. Заявитель прошел обучение в «Университете 2035» и намерен использовать полученные знания не только для поддержки участников СВО, но и для обучения ветеранов боевых действий современным цифровым навыкам.

«Мы будем готовить экскурсоводов, наших ветеранов боевых действий для того, чтобы они могли не просто вести экскурсии, но и поддерживать навыки компьютерной грамотности, управлять беспилотными аппаратами, быть в курсе актуальных технологий, современных новинок и оставаться востребованными на рынке труда», — рассказал заявитель Павел Козлов.

В Татарстане обращения жителей были связаны с возрождением начальной военной подготовки среди школьников. В результате совместной работы Народного фронта и региональных властей республиканский центр «Патриот» получил специализированные классы для обучения управлению БПЛА. Новые возможности позволили расширить программу смен «Авангард», добавив в нее практические занятия.

Руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане Айгуль Сабирова отметила, что обучение работе с беспилотниками помогает школьникам лучше понимать перспективы современных технологий.

«Дети понимают основы управления летательным аппаратом и понимают перспективы применения этих умений. Потому что мы понимаем, что БПЛА на сегодняшний день активно используется не только в сфере защиты страны, но это еще и сельское хозяйство, это строительство, это лесничество. И таким образом ребята понимают, что это перспективные технологии, за которыми будущее», — сказала она.

Еще один пример реализации обращения связан с Запорожской областью. Преподаватель местного училища сообщил о нехватке современной компьютерной техники для обучения студентов. После обращения представители Народного фронта передали учебному заведению 15 современных компьютеров, что позволило создать полноценный класс для занятий с использованием цифровых программ и изучения IT-направлений.

Студентка Кристина Роботева рассказала, что новое оборудование поможет ей развиваться в выбранной профессии. «Мы очень благодарны за эти компьютеры, теперь стало намного лучше, спасибо большое. Я хочу связать свою профессию с компьютером, потому что это актуальная тема в современном мире. Мне это очень нравится. Я каждый раз хочу, пытаюсь больше узнавать информации, и как только я поступила в училище, сразу решила, что буду только программистом», – отметила она.

В Народном фронте подчеркнули, что продолжают контролировать выполнение обращений, поступивших на Прямую линию президента, включая инициативы граждан, направленные на развитие киберспорта, цифрового образования и внедрение новых технологий.