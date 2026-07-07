Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

«Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.