Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости». Документ требует от участников рынка открыто сообщать обо всех условиях денежных переводов, включая Систему быстрых платежей. Данные должны своевременно обновляться при любых изменениях.

Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость защиты клиентов от неожиданных списаний. «Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг», – пояснил депутат. Точный порядок и сроки размещения сведений закрепят в специальных стандартах.

Единые требования затронут также правила выдачи потребительских кредитов и займов. Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что нововведение упростит контроль и сравнение предложений разных компаний. По его мнению, инициатива надежно защитит граждан от недобросовестных манипуляций с тарифами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через систему быстрых платежей до 30 млн рублей. Ранее регулятор опроверг слухи об изменении тарифов на отправку денег между счетами россиян. Весной в стране вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при перечислении средств.