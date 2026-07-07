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    7 июля 2026, 17:54 • Новости дня

    Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые организации будут обязаны размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг в отделениях и на официальных интернет-ресурсах, такое решение принято Госдумой.

    Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости». Документ требует от участников рынка открыто сообщать обо всех условиях денежных переводов, включая Систему быстрых платежей. Данные должны своевременно обновляться при любых изменениях.

    Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость защиты клиентов от неожиданных списаний. «Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг», – пояснил депутат. Точный порядок и сроки размещения сведений закрепят в специальных стандартах.

    Единые требования затронут также правила выдачи потребительских кредитов и займов. Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что нововведение упростит контроль и сравнение предложений разных компаний. По его мнению, инициатива надежно защитит граждан от недобросовестных манипуляций с тарифами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через систему быстрых платежей до 30 млн рублей. Ранее регулятор опроверг слухи об изменении тарифов на отправку денег между счетами россиян. Весной в стране вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при перечислении средств.

    6 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    ЦИК приняла документы «Единой России» на выборы в Госдуму

    Партия «Единая Россия» сдала в ЦИК документы на заверение списка из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов на выборы в Госдуму.

    Делегация «Единой России» передала документы в Центральную избирательную комиссию в понедельник, передает РИА «Новости».

    В процедуре сдачи участвовали представители федеральной пятерки списка партии Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин.

    На съезде «Единой России» 28 июня был утвержден федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований отметили электоральное лидерство «Единой России» в кампании в Госдуму девятого созыва в условиях СВО и внешнего давления.

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    7 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Володин указал на лазейку, которой пользуются мигранты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мигранты массово устраиваются на работу в российских регионах без подтверждения квалификации, используя предусмотренные законодательством исключения из квот на привлечение трудовой иностранной силы. На эту проблему указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав пересмотреть действующий порядок привлечения зарубежных работников.

    Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.

    Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.

    Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.

    По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.

    В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.

    Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.

    Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

    Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

    Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

    При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

    Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

    Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

    В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    МВД получило право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о передаче МВД России полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.

    Депутаты на пленарном заседании одобрили инициативу правительства в окончательном чтении, передает РИА «Новости». Теперь ведомство будет определять список квалифицированных кадров, которые могут трудоустраиваться вне региональных квот.

    Министерство также сможет разрешать временно пребывающим иностранцам работать за пределами субъекта, выдавшего патент. При принятии таких решений будут обязательно учитываться экономические связи между регионами.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул важность принятого документа для наведения порядка. «Наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней», – заявил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда.

    Месяцем позже депутаты одобрили этот документ в первом чтении.

    Ранее нижняя палата парламента поддержала инициативу об отказе в выдаче видов на жительство судимым иностранцам.

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    8 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о маркировке сгенерированного контента.

    Эта норма вошла в базовый документ о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, передает РИА «Новости».

    Теперь любой человек, использующий большие фундаментальные модели ИИ для создания аудио- и видеоматериалов, сможет отмечать их специальным предупреждением. Точный формат такой маркировки будет зависеть от соглашения между автором и провайдером нейросети.

    Владельцев крупных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей обязали обеспечить техническую возможность для добавления этих меток. Требование касается сайтов и информационных систем, распространяющих информацию на государственных языках народов страны.

    Ранее правительство России занялось разработкой рамочного законопроекта по регулированию искусственного интеллекта.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести этот документ в Госдуму до конца весенней сессии.

    Из новой редакции инициативы исчезло положение об обязательной самостоятельной проверке нейросетевых материалов интернет-площадками.

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    8 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал «Госуслуги»
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал «Госуслуги»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские парламентарии утвердили инициативу, позволяющую гражданам получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде при наличии профиля на портале «Госуслуги».

    Госдума приняла закон о рассылке коммунальных квитанций через портал «Госуслуги», передает ТАСС. Документ дает возможность направлять квитанции на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг прямо в личный кабинет пользователя. Эта мера разработана в рамках поддержки почтового оператора.

    Электронные платежки начнут приходить только зарегистрированным на портале гражданам. При этом получатель должен не выражать отказа от подобного формата доставки. Такой способ рассылки признают полностью официальным, поэтому дублировать документы на бумаге больше не потребуется.

    Нововведение также затрагивает финансовые организации. Согласно принятым нормам, банки перестанут взимать комиссию с почтового оператора за прием электронных платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры анонсировало перевод доставки коммунальных квитанций в электронный формат. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». В прошлом месяце депутаты одобрили этот документ в первом чтении.

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    6 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Володин: Госдума расширит список оснований для выдворения мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственная дума планирует увеличить более чем в два раза количество административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    На этой неделе депутаты продолжат работу над законопроектами по совершенствованию миграционной политики, сообщил Володин в Max.

    Парламентарии намерены расширить перечень нарушений, влекущих за собой не только штраф, но и депортацию иностранцев.

    «С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», – отметил Володин.

    Изначально планировалось увеличить этот список с 22 до 43 статей.

    В обновленный перечень войдут дискриминация по различным признакам, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы.

    Ожидается, что эти меры повысят уровень общественной безопасности и помогут навести порядок в миграционной сфере. Кроме того, планируется принять законы, регулирующие вопросы трудовой миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Володин сообщал о планах расширить основания для выдворения иностранцев до 43 статей КоАП. В мае спикер парламента заявлял об обязанности приезжих знать русский язык. В прошлом месяце депутаты повысили стоимость оформления документов для мигрантов.

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    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы окончательно одобрили закон об административной ответственности для управляющих компаний за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных зданиях.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу о штрафах за недопуск специалистов телекоммуникационных компаний к размещению сетей в жилых зданиях, передает ТАСС. Законопроект внесла группа сенаторов в июне, поправки затрагивают Кодекс об административных правонарушениях.

    Новые нормы устанавливают наказание для управляющих организаций за нарушение правил взаимодействия с провайдерами при монтаже и эксплуатации оборудования на объектах общего имущества. Должностные лица рискуют заплатить от 10 до 40 тыс. рублей, а юридические – от 100 до 500 тыс. рублей.

    Авторы документа отмечают, что нередко управляющие компании уклоняются от расторжения старых договоров или навязывают операторам дополнительные платные условия. «Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», – подчеркивается в пояснительной записке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минцифры предложило ввести административную ответственность для управляющих компаний за недопуск провайдеров в многоквартирные дома.

    Позже Совет Федерации призвал антимонопольную службу усилить контроль за доступом операторов связи к общедомовому имуществу. А ФАС обязала группу ПИК обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

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    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о ключевом значении освобождения Константиновки

    Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и развития наступления. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Благодаря мужеству, героизму, храбрости, стойкости и бесстрашию российская армия в ходе СВО каждый день продвигается вперед. Освобождение Константиновки, которая была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и является важнейшим рубежом для продвижения наших войск, имеет ключевое значение», – заявил Картаполов. Его заявление публикует официальный канал думской фракции «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что Константиновка представляет собой крупный индустриальный и логистический центр. По его словам, город является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, которую глава комитета назвал последним крупным оплотом украинских войск в Донбассе.

    Картаполов также обратил внимание на то, что доклад об освобождении Константиновки был представлен лично президенту России Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

    Кроме того, депутат отметил, что российские подразделения продолжают развивать наступление, а украинские войска несут значительные потери. «Мы уверенно двигаемся вперед, развивая наступление и не оставляя никаких шансов противнику, подразделения которого пытаются удержать позиции. Под натиском российских войск ВСУ вынуждены отступать с большими потерями. Победа будет за нами!» – заключил Картаполов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России полностью освободили Константиновку и продвинулись в ДНР. Президент  Путин на заседании с руководством Генштаба назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.

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    7 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новом виде мошенников – «раздолжнителей»

    Финансист Щербаченко: Мошенники-раздолжнители призывают не платить банкам

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники начали предлагать россиянам фиктивное списание кредитов за ежемесячную плату, маскируясь под компании по банкротству и призывая граждан не платить банкам, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    «Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают «раздолжнители», они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тыс. рублей в месяц за «сопровождение банкротства»», – рассказал специалист РИА «Новости».

    В этой схеме активно применяются методы социальной инженерии и манипуляции. Преступники уговаривают жертв переписать на них недвижимость и автомобили, утверждая, что это спасет имущество при процедуре банкротства. Когда у человека растут просрочки по кредитам, аферисты могут предложить оформить новый заем для оплаты их услуг.

    В результате граждане рискуют столкнуться с проблемами с законом, при этом их долги никуда не исчезают.

    Щербаченко посоветовал не доверять сомнительным посредникам, а обращаться напрямую в банк для оформления кредитных каникул или реструктуризации задолженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат предупредил об опасности перевода денег курьеру на карту. ЦБ России предупредил о массовых звонках злоумышленников под видом доставщиков маркетплейсов. Эксперты платформы «Мошеловка»   раскрыли схему обмана с ошибочным переводом средств на карту жертвы.

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    7 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    WSJ узнала о возможной сделке банков США ради обхода лимита на комиссию

    WSJ: Банки США могут заключить сделку ради обхода лимита на комиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    JPMorgan, Bank of America и другие банки рассматривают возможность заключения сделки, которая перевернет мир платежей: сделка по созданию карточной сети может привести к увеличению комиссии за транзакции, но некоторые руководители банков обеспокоены реакцией законодателей и регуляторов.

    «Некоторые из крупнейших банков США изучают возможность приобретения, позволяющего им обойти один из законов, которые они больше всего ненавидят: ограничения на комиссии, которые они получают при операциях с дебетовыми картами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Когда Capital One Financial купила Discover Financial за 50,6 млрд долларов, она получила сеть, которая устранила необходимость в посредниках при операциях с картами и позволила ей напрямую взаимодействовать с продавцами, сказано в статье.

    Ряд крупных банков провел предварительные переговоры о покупке сети у финтех-компании Fiserv, ради обхода лимита на комиссии по дебетовым картам. При этом в состоятельность сделки верят очень не многие, в виду опасности вызвать запрет или неприятие у госорганов и регуляторов.

    «Поправка Дурбина в США, являющаяся частью закона Додда – Франка, ограничивает комиссии, которые крупные банки взимают с продавцов за операции по дебетовым картам, если транзакции идут через внешнюю сеть. Но если банк сам владеет сетью, он от этого лимита освобождается, что и вызвало интерес к Fiserv», – цитирует американскую газету РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост доходности гособлигаций США создал угрозу для позиций республиканцев. Рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций. Управление Конгресса США по бюджету оценило рост дефицита из-за нового налогового закона в 3,4 трлн долларов.

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    8 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    Банк России продлил реструктуризацию кредитов для бизнеса

    Tекст: Катерина Туманова

    Центробанк продлил на третий квартал рекомендации банкам по послаблениям для предпринимателей, дав совет продолжить пересмотр условий займов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями.

    Центральный банк России принял продлил на третий квартал 2026 года рекомендации по реструктуризации кредитов для бизнеса. В информационном письме банка от 6 июля кредитным организациям рекомендуется удовлетворять просьбы заемщиков о пересмотре условий займов.

    «Банк России в отношении ссуд заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – заемщики), реструктурированных в III квартале 2026 года (далее – реструктурированные ссуды), информирует о следующем. 1. В случае обращения заемщика в кредитную организацию в течение III квартала 2026 года с заявлением о реструктуризации ссуды рекомендуем кредитным организациям удовлетворять такое заявление», – сказано в документе.

    Центробанк в декабре 2025 года на полгода продлили рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и ИП при временных трудностях. Для стимула банкам временно смягчили требования к резервам по реструктурированным ссудам с потенциалом восстановления финансовой устойчивости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость банковской системы России. ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для раздолжнителей.

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    7 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Депутаты предложили сократить рабочую неделю для родителей детей до 18 лет

    В России предложили сократить рабочую неделю для родителей детей до 18 лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Работникам с детьми до 18 лет могут разрешить трудиться не более 39 часов в неделю с полным сохранением заработной платы, инициативу предложили в Госдуме.

    Соответствующая инициатива уже поступила на рассмотрение в нижнюю палату парламента, передает РАПСИ. Группа парламентариев выступает за внесение изменений в Трудовой кодекс.

    «Такая мера направлена на создание условий, позволяющих работникам уделять больше времени воспитанию и содержанию детей, при этом не допуская снижения уровня их материального обеспечения», – указано в пояснительной записке.

    Документ также наделяет матерей и отцов двух и более детей правом на один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Авторы проекта подчеркивают, что возможность брать до четырех таких дней подряд поможет семьям лучше планировать личное время.

    Парламентарии уверены, что утверждение новых правил укрепит институт семьи и заметно снизит нагрузку на работающих граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе для матерей с двумя детьми.

    Весной прошлого года парламентарий Игорь Антропенко выступил с инициативой об уменьшении рабочего дня для женщин на один час.

    В конце 2025 года правительство запланировало отмену испытательного срока при трудоустройстве матерей с детьми до трех лет.

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    8 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Госдума приняла закон об электронных почтовых ящиках на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла закон, предусматривающий создание электронных почтовых ящиков для граждан и бизнеса на портале госуслуг.

    Парламентарии одобрили во втором и третьем чтениях норму о создании электронных почтовых ящиков, передает РИА «Новости». Через эту систему государственные органы, Центробанк и госкомпании будут направлять юридически значимые сообщения физическим и юридическим лицам.

    Согласно документу, «Почта России» создаст электронную почтовую систему. «Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах», – говорится в тексте.

    Сообщение считается доставленным, если пользователь вошел в личный кабинет в течение семи дней. В случае отсутствия технической возможности или личного кабинета, отправка будет осуществляться бумажным регистрируемым письмом. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использование ящиков станет платным, размер тарифа определит правительство. Граждане смогут самостоятельно выбирать отправителей сообщений.

    В начале июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». Депутаты одобрили данный документ в первом чтении 23 июня.

    Представители финансового рынка спрогнозировали серьезный рост издержек бизнеса из-за введения платных цифровых ящиков.

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