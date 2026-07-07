В массовом ДТП под Иркутском пострадали семь человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария с участием трех иномарок случилась на перекрестке в городе Усолье-Сибирское, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla Touring врезался в Toyota Corolla Premium. От удара первую машину отбросило на стоящий перед светофором автомобиль Kia Rio.

«В результате случившегося медицинская помощь потребовалась семи участникам ДТП. В медицинские учреждения были доставлены водители иномарок Toyota Corolla, а также пять пассажиров, среди которых дети четырех, 10 и 11 лет», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции работают на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины массовой аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Зиминском районе Иркутской области в результате ДТП пострадали шесть человек. В январе в регионе медицинская помощь потребовалась 12 участникам столкновения микроавтобуса с грузовиками.

А осенью прошлого года жертвами аварии с большегрузом в Приангарье стали мужчина и трое детей.