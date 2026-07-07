МВД: Мошенники заставили сочинца ударить себя ножом

Tекст: Денис Тельманов

19-летний житель Сочи оказался в реанимации после общения с телефонными аферистами, передает РИА «Новости». Молодой человек на протяжении десяти дней находился под влиянием злоумышленников, которые представлялись сотрудниками ФСБ.

«Его запугали и выманили из квартиры. Когда он отсутствовал, в дом беспрепятственно проник преступник, взломал сейф болгаркой и устроил погром», – сообщили в региональном главке МВД.

Не обнаружив в сейфе ценностей, преступники заставили жертву нанести себе несколько ножевых ранений для инсценировки нападения. Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на заявление отца юноши. Подозреваемого в возрасте 18 лет задержали в Нижневартовске и доставили в Сочи, где против него возбудили уголовное дело о краже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне московские полицейские задержали пособника телефонных аферистов после кражи сбережений из сейфа доверчивого подростка.

Месяцем ранее злоумышленники отправили несовершеннолетнего жителя Петербурга грабить чужую квартиру под угрозой уголовного преследования.

В начале мая обманутый мошенниками юноша из Хабаровска открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов во Владивостоке.