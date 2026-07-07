Инициативная группа поддержала выдвижение Камболова на пост президента Южной Осетии

В ходе встречи участники обсудили ключевые направления будущей предвыборной социально-экономической программы кандидата в президенты республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. В своих выступлениях они отметили важность дальнейшего укрепления интеграции с Россией.

В собрании приняли участие четыре бывших президента Южной Осетии.

Выступая перед собравшимися, Марат Камболов поблагодарил участников инициативной группы за поддержку. Он подчеркнул, что открыт к диалогу со всеми, кто заинтересован в процветании и развитии республики, отметив, что двери его кабинета открыты для таких людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента республики на 18 сентября 2026 года. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов сообщил о поступившем ему предложении баллотироваться на пост главы республики от коллектива швейной фабрики «БТК-4».