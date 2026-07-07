Ученый Алипов назвал замену антидепрессантам

Ученый Алипов: При легких формах депрессии поддержка близких лучше препаратов

Tекст: Елизавета Шишкова

Альтернативные методы лечения легкой депрессии иногда превосходят по эффективности медикаментозное вмешательство, пишет Газета.Ru. По словам нейробиолога и сотрудника учебного центра имени Бехтеревой Владимира Алипова, ключевую роль в улучшении состояния пациента может сыграть обычное внимание.

«Причем иногда этот метод работает даже лучше, чем антидепрессанты. Забота тоже может помочь. Обычно, когда человек оказывается в больнице, у него может возникнуть ощущение, что о нем заботятся, что он небезразличен», – отметил эксперт. Он добавил, что исследования подтверждают терапевтический эффект хорошего отношения врача к пациенту.

В случаях, когда забота и изменение образа жизни не приносят результатов, эффективной альтернативой антидепрессантам становится психотерапия. Она лишена побочных эффектов и не вызывает синдрома отмены, обеспечивая более стабильную ремиссию. Однако при отсутствии доступа к психотерапевту фармакотерапия остается единственным вариантом лечения, подчеркнул Алипов.

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