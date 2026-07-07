Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев раскритиковал политику некоторых государств в отношении исторической памяти, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия, наряду с Украиной и странами Прибалтики, вышла в авангард реабилитации военных преступлений.

«Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции», – заявил дипломат в ходе презентации доклада на площадке ОБСЕ в Вене.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в арсенале перечисленных государств активно используется переписывание истории. Кроме того, они ведут борьбу с культурным наследием, сносят памятники и преследуют религиозные организации, включая каноническое православие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в Молдавии.

Ранее в республике открыли памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску. А министр культуры страны Серджиу Продан заявил об отсутствии разницы между советскими и фашистскими солдатами.