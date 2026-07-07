Жертвами ДТП под Ульяновском стали три человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия произошла днем 7 июля на третьем километре автодороги Димитровград – Узюково – Тольятти, передает ТАСС. По предварительной информации, водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в машину «Газель Некст».

В пресс-службе управления МВД России по региону уточнили последствия страшного удара. «В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Haval Jolion скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир (девочка) доставляется в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства и точные причины смертельной аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Хакасии.

Несколькими днями ранее авария на встречной полосе в Астраханской области унесла жизни четырех человек.

В начале прошлого месяца три человека скончались при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае.