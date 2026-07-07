Авария на предприятии в Самарской области унесла жизни двух человек

Авария на предприятии под Самарой унесла жизни двух человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сегодня на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение», – отмечается в официальном заявлении регионального СУ СКР России.

Следователи уже выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит установить точные причины смертельной аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее двое рабочих погибли при обследовании канализационной сети в Татарстане.

В марте ремонт колодца на заводе в Новокуйбышевске привел к гибели троих сотрудников.

Ранее нештатная ситуация на челябинском сульфидном производстве унесла жизни двух человек.