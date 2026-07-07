СПЧ: Более половины россиян поддержали ограничения соцсетей для детей

Tекст: Денис Тельманов

Свыше половины граждан страны выступили за ограничения в интернете для подрастающего поколения, передает Интерфакс. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассказали о результатах недавнего исследования.

«Подводим итоги нашего опроса (...) по ограничению доступа в соцсети для детей по примеру ряда зарубежных стран: 53% – за полный запрет на пользование соцсетями детям до 15-16 лет», – сообщили в Telegram-канале СПЧ.

При этом 35% респондентов не поддерживают полный запрет, но выступают за ужесточение правил, например, получение согласия родителей или лимитирование времени в Сети. Лишь 12% опрошенных высказались против любых ограничений. Всего в опросе приняли участие более 6,5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

Партия «Единая Россия» выступила категорически против подобных радикальных ограничений для несовершеннолетних.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести обязательное родительское разрешение на использование цифровых платформ детьми до 14 лет.