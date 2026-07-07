В ДТП с автобусом в Бурятии пострадали трое взрослых и трое детей

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта, передает ТАСС. Легковой автомобиль Honda Saber, за рулем которого находился 25-летний водитель, столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

«По предварительным данным, сегодня днем на 50-м километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта 25-летний водитель автомобиля Honda Saber совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato. В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних», – сообщили в республиканском управлении полиции.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

В конце июня на Алтае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали шесть человек. В мае в Пензенской области травмы в аварии с пассажирским транспортом получили трое детей и один взрослый.

В прошлом году в Бурятии после столкновения микроавтобуса с иномаркой за медицинской помощью обратились семь граждан.