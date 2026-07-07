МИД Словакии опроверг остановку выдачи виз россиянам

Tекст: Ольга Иванова

Словакия продолжает оформлять туристические визы россиянам, изменился лишь порядок распределения сроков на подачу заявлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу», – заявили в словацком внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что приоритет при рассмотрении заявок в летние месяцы отдается определенным категориям граждан. В первую очередь сроки для подачи документов предоставляются студентам, которые начинают обучение в сентябре, а также спортсменам, участвующим в профильных мероприятиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, визовый центр Словакии объявил о временном прекращении приема заявлений россиян на оформление шенгена.

Консульство этой страны возобновило выдачу туристических виз гражданам России в августе прошлого года.

Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.