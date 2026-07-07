Во Франции потребовали прекратить финансирование украинских убийц

Tекст: Денис Тельманов

Николя Дюпон-Эньян прокомментировал известия об убийстве женщины, обвиняемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, передает РИА «Новости». Труп предполагаемой преступницы нашли под Киевом.

«Эта страна превратилась в настоящую преступную мафию! Прекратим финансировать этих убийц!» – написал политик в социальной сети X. Генеральная прокуратура подтвердила задержание сотрудника разведки и бывшего силовика по подозрению в расправе над девушкой.

Само покушение на предпринимателя произошло 29 июня на территории Монако. В результате детонации устройства пострадали три человека, включая ребенка. Местные власти не стали квалифицировать инцидент как террористический акт.

Интерпол раскрыл личность предполагаемой исполнительницы покушения. Ей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская 1987 года рождения. По данным газеты Figaro, следствие считает организаторами преступления сотрудников украинских спецслужб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины подтвердила арест подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской. Тело девушки нашли закопанным в окрестностях украинской столицы. Ранее Интерпол объявил гражданку Украины в международный розыск.