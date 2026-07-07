Завершены оценочные испытания конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Валерия Городецкая

В них приняли участие более 2 тыс. человек, представляющих 328 семей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команды выполняли различные задания, демонстрируя умение слышать друг друга, поддерживать близких и принимать совместные решения.

Победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности, на торжественной церемонии в Зеленом театре на ВДНХ. Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил: «Финал конкурса «Это у нас семейное» устроен так, чтобы оценивать не отдельные способности участников, а то, как семья действует как единая команда».

Семьям предстояло выполнить 10 заданий, связанных с культурным кодом России, традициями и передачей опыта. Эксперты оценивали взаимопонимание, поддержку, доверие, уважение и ответственность. Особое внимание уделялось умению распределять роли и находить общие решения в условиях ограниченного времени.

В финале участвуют семьи, показавшие лучшие результаты в окружных полуфиналах и онлайн-заданиях с ноября 2025 по май 2026 года. По итогам будет сформирован рейтинг, и 60 семей-победителей получат сертификаты на пять млн рублей для улучшения жилищных условий, а все финалисты отправятся в путешествия.

Напомним, финал второго сезона семейного конкурса стартовал в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» 5 июля.

Организаторы получили более 726 тыс. заявок на участие в этом этапе проекта.

В решающую стадию соревнований прошли 32 семьи из Сибирского федерального округа.