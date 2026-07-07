Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

Tекст: Валерия Городецкая

«Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.