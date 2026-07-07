Эксперты предупредили об опасности облачных сервисов на базе Telegram

Эксперт Бедеров предупредил об опасности облачных сервисов на базе Telegram

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сторонние десктопные приложения, превращающие Telegram в бесплатное облачное хранилище, несут риски для пользователей, передает Газета.Ru.

По словам эксперта Игоря Бедерова, главная проблема кроется в необходимости передавать таким программам доступ к сессии или идентификатору.

«Любое неофициальное приложение, запрашивающее вашу Telegram-сессию или ID, – это черный ящик. Мы не знаем, что именно оно делает с файлами помимо загрузки в облако», – предупредил Бедеров, добавив, что технически ничто не мешает таким сервисам отправлять скриншоты экрана, копировать переписку или передавать данные третьим лицам.

Специалист отметил, что подобная архитектура нарушает принципы приватности, поскольку содержимое «Избранного» и чатов с ботами не защищено сквозным шифрованием. Кроме того, пользователи рискуют потерять все сохраненные материалы при блокировке аккаунта или техническом сбое.

Бедеров также подчеркнул, что обещания «безлимитного» хранения вводят в заблуждение. При работе через программный интерфейс или ботов действуют строгие лимиты на количество запросов и объем данных, а аномальный трафик может привести к блокировке учетной записи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Telegram начала помечать пользователей сторонних неофициальных клиентов специальным предупреждением о снижении защищенности переписки.

Ранее сообщалось, что злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом безопасных сервисов для общения.







