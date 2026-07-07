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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Газпром сообщил о последствиях удара Украины по «Голубому потоку»
    Кремль осудил теракты Киева против танкеров в Азовском море
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Израиля против Ирана
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал Госуслуг
    Венгерские истребители перехватили китайский пассажирский лайнер над Румынией
    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня

    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    7 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.

    Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании в НАТО и признался, что мог бы не приехать на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.

    «Я был очень разочарован в НАТО. И честно говоря, если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил», – подчеркнул Трамп во время переговоров с президентом Турции, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал дружбу американского и турецкого лидеров спасением для Североатлантического альянса.

    Руководство военного блока подготовило для президента США презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Ранее Трамп раскритиковал европейских партнеров по НАТО.

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    8 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35

    Трамп сообщил о предстоящих поставках Турции самолетов пятого поколения F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер анонсировал предоставление Анкаре современных военных самолетов во время переговоров с руководством Североатлантического альянса.

    Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    «Турция получит F-35», – сказал глава государства в ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Напомним, накануне Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400.

    Ранее Вашингтон требовал от Анкары продать С-400 третьей стране ради получения F-35.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    8 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

    Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»

    Tекст: Мария Иванова

    Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.

    Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».

    Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.

    Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.

    «Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.

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    7 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп предрек исчезновение Европы из-за миграции

    Трамп предрек исчезновение Европы из-за ошибочной миграционной политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп предрек катастрофические последствия для европейского региона в случае сохранения текущего курса в сфере энергетики и контроля мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны об угрозе полного исчезновения, если они не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Заявление прозвучало в Анкаре в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА «Новости».

    «Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», – заявил глава Белого дома.

    Американский лидер также отметил масштабные трансформации региона. По его словам, за последние 20 лет Европа превратилась в совершенно иное место. Трамп регулярно выступает с критикой европейских властей, указывая на разрушительные последствия их решений в энергетическом и миграционном секторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Трамп также заявлял о риске исчезновения Европы без изменений в энергетике и миграции. Ранее американский лидер отметил неверное направление развития европейских стран в последние десятилетия. В конце прошлого года он назвал миграционную политику региона настоящей катастрофой.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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