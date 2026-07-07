МВД получило право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты на пленарном заседании одобрили инициативу правительства в окончательном чтении, передает РИА «Новости». Теперь ведомство будет определять список квалифицированных кадров, которые могут трудоустраиваться вне региональных квот.

Министерство также сможет разрешать временно пребывающим иностранцам работать за пределами субъекта, выдавшего патент. При принятии таких решений будут обязательно учитываться экономические связи между регионами.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул важность принятого документа для наведения порядка. «Наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней», – заявил спикер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда.

Месяцем позже депутаты одобрили этот документ в первом чтении.

Ранее нижняя палата парламента поддержала инициативу об отказе в выдаче видов на жительство судимым иностранцам.