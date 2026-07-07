Армянский футболист Эдуард Сперцян официально стал игроком саудовского клуба «Аль-Ахли», передает РИА «Новости».
О подписании контракта с капитаном «Краснодара» сообщила пресс-служба российской команды.
Точные сроки и условия нового соглашения пока не разглашаются. Однако, по информации спортивного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 млн долларов.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и играл за основной состав с лета 2021 года. Его предыдущий контракт с российским клубом действовал до 2029 года. В минувшем сезоне он забил 14 голов и был признан лучшим игроком команды.
Новый клуб полузащитника, «Аль-Ахли», по итогам сезона-2025/26 занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.
В ноябре Эдуард Сперцян забил единственный мяч сборной Армении в матче против Португалии.
В мае эмтого года краснодарская команда уступила лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги.