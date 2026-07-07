Лавров: Экономика Европы приходит в удручающее состояние

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны в Германии, где серьезно страдает социальная сфера, передает ТАСС.

«Без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика, в том числе и немецкая, когда и социальная сфера страдает серьезно, и сокращаются пособия, когда и гражданская экономика «бежит» из Европы в Соединенные Штаты, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», – отметил министр.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, текущая ситуация вынуждает компании искать более выгодные условия за океаном. Лавров добавил, что экономика региона держится на плаву лишь благодаря масштабным бюджетным вливаниям в производство вооружений.

Месяцем ранее Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

В конце прошлого года Министерство иностранных дел России сообщило о потере Евросоюзом 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за высоких цен на газ.