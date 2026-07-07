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    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Захарова заявила об уникальной украинской черте бросать пленных, раненных и убитых
    Газпром сообщил о последствиях удара Украины по «Голубому потоку»
    Кремль осудил теракты Киева против танкеров в Азовском море
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Израиля против Ирана
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    7 июля 2026, 14:15 • Новости дня

    Лавров заявил об удручающем состоянии экономики стран Европы

    Лавров: Экономика Европы приходит в удручающее состояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал на глубокий кризис в европейских странах.

    Дипломат подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны в Германии, где серьезно страдает социальная сфера, передает ТАСС.

    «Без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика, в том числе и немецкая, когда и социальная сфера страдает серьезно, и сокращаются пособия, когда и гражданская экономика «бежит» из Европы в Соединенные Штаты, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», – отметил министр.

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, текущая ситуация вынуждает компании искать более выгодные условия за океаном. Лавров добавил, что экономика региона держится на плаву лишь благодаря масштабным бюджетным вливаниям в производство вооружений.

    Месяцем ранее Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

    В конце прошлого года Министерство иностранных дел России сообщило о потере Евросоюзом 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за высоких цен на газ.

    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    6 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская оборона больше не может опираться на «аутсорсинг», когда ответственность за безопасность Европы передавалась США, заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.

    Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    7 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WSJ: Основатель ВЭФ Шваб потребовал возвращения в организацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб планирует вернуться в организацию, заявляя, что расследование оправдало его, а внутренние документы показывают, что Форум скрывал результаты своего расследования.

    «Согласно документам, с которыми ознакомился Wall Street Journal (WSJ), 88-летний основатель ВЭФ недавно разослал письма членам совета директоров со списком требований, угрозами юридического характера и просьбой о консультативной роли, которая дала бы ему право голоса при назначении будущего руководства Форума», –  говорится в статье.

    Экс-руководитель предложил назначить его на консультативную должность, чтобы участвовать в выборе будущего руководства форума.

    Шваб настаивает также на восстановлении доступа в здания ВЭФ и к внутренним каналам связи. Кроме того, он потребовал организовать прощальные визиты для него и супруги в зарубежные представительства ВЭФ, возобновить личную охрану и компенсировать не менее половины его судебных издержек.

    Свои претензии он обосновывает публичным заявлением организации об отсутствии доказательств нарушений с его стороны, передает ТАСС.

    WSJ пишет, что при расследовании были выявлены случаи дискриминации, нецелевого расходования корпоративных средств на роскошный образ жизни семьи Шваб, а также манипуляции данными при составлении рейтингов конкурентоспособности. По данным газеты, часть этих фактов по просьбе основателя была скрыта.

    При уходе с поста в апреле 2025 года Клаус Шваб заключил соглашение с ВЭФ, по которому ему полагается выплата почти 7 млн долларов в конце 2025 и 2026 годов. В обмен он обязался не принимать активного участия в работе форума, который сейчас возглавляют Ларри Финк и Андре Хоффманн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены совета попечителей ВЭФ в мае 2025 года  предложили провести следующее мероприятие за пределами Швейцарии, чтобы абстрагироваться от скандала. При этом Шваб захотел стать почетным председателем ВЭФ несмотря на скандал.

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    7 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Песков заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить меры по защите национальной безопасности на фоне происходящих в Европе военно-политических изменений. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за изменениями, происходящими в Евросоюзе, который, как считает представитель Кремля, постепенно приобретает не только экономические, но и военные функции, передает ТАСС.

    «Сейчас мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», – заявил Песков.

    Он также отметил, что европейские государства продолжают наращивать военные бюджеты и стремятся приблизить элементы своей военной инфраструктуры к российским рубежам.

    По словам пресс-секретаря президента, ни одна страна не стала бы спокойно относиться к подобным действиям, поэтому Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил о трансформации Евросоюза в военно-политико-экономический блок. Накануне этого он назвал курс европейских стран милитаристским. Месяцем ранее Россия приняла необходимые меры безопасности из-за активности Североатлантического альянса у своих границ.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    7 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп предрек исчезновение Европы из-за миграции

    Трамп предрек исчезновение Европы из-за ошибочной миграционной политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп предрек катастрофические последствия для европейского региона в случае сохранения текущего курса в сфере энергетики и контроля мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны об угрозе полного исчезновения, если они не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Заявление прозвучало в Анкаре в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА «Новости».

    «Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», – заявил глава Белого дома.

    Американский лидер также отметил масштабные трансформации региона. По его словам, за последние 20 лет Европа превратилась в совершенно иное место. Трамп регулярно выступает с критикой европейских властей, указывая на разрушительные последствия их решений в энергетическом и миграционном секторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Трамп также заявлял о риске исчезновения Европы без изменений в энергетике и миграции. Ранее американский лидер отметил неверное направление развития европейских стран в последние десятилетия. В конце прошлого года он назвал миграционную политику региона настоящей катастрофой.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

    Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные сбои пограничного контроля и многочасовые очереди в аэропортах вынудили Брюссель перенести старт системы онлайн-авторизации ETIAS для безвизовых туристов на 2027 год.

    Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

    «Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

    Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

    Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых летних нагрузок.

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    6 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Цены на газ в Европе подросли к отметке 536 долларов

    Фьючерсы TTF прибавили 0,4% и достигли 536 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые котировки газа в Европе в понедельник утром немного выросли, удерживаясь около уровня 536 долларов за тысячу кубометров после недавних колебаний.

    Котировки газа на европейском рынке утром в понедельник слегка росли, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на уровне 535,5 доллара за тысячу кубометров, что на 0,4% выше. К 9.02 мск цена составляла 535,6 доллара при ориентире в 533,6 доллара по итогам предыдущего торгового дня.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану, пишет ICE. Максимального уровня за период конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар, крупнейший в мире производитель СПГ, резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены в марте подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае вновь выросли на 5%, а в июне опустились еще на 6%. При этом значительно более высокие уровни фиксировались в 2021–2022 годах, когда рынок переживал исторический ценовой шок: тогда котировки поднимались до рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июля биржевые цены на газ в Европе поднялись до 528 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость газа на европейских биржах слегка снизилась и находилась вблизи отметки 503 доллара.

    В начале июня июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    6 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Еврокомиссия обсудила объединение торговых и ближневосточных подразделений

    Politico: врокомиссия задумала единый департамент внешних связей

    Tекст: Мария Иванова

    План реформы структуры внешней политики Евросоюза предусматривает создание крупного департамента, который объединит торговое направление и работу по Ближнему Востоку и Северной Африке.

    В Брюсселе 6 июля Еврокомиссия начала обсуждать укрепление своих структур, отвечающих за внешнюю политику, в рамках внутренней реформы, передает ТАСС.

    По данным европейского издания Politico, рассматривается предложение создать единый влиятельный департамент по внешним связям путем объединения нескольких существующих подразделений.

    В новый департамент, как пишет Politico, могут полностью или частично войти структуры генеральных директоратов по торговле, а также по политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ожидается, что часть деталей этого плана будет представлена сотрудникам Еврокомиссии на собрании, запланированном на 13 июля.

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия изучает возможность создания отдельного генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами. По информации издания, эта инициатива должна усилить влияние председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в руководстве сообщества и связана с обсуждением возможного упразднения генерального директората по региональной и городской политике, одного из старейших органов ЕК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, стояла за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда выразила обеспокоенность планами Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов Еврокомиссии.

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