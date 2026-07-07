Tекст: Валерия Городецкая

«Пока они заявляют, что с нами не воюют, но это – от лукавого», – подчеркнул глава ведомства по итогам переговоров в Аддис-Абебе, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, американские и европейские военные напрямую участвуют в противостоянии. Запад обеспечивает Киев спутниковыми разведданными и помогает программировать смертоносное оружие, от которого страдают российские граждане.

Лавров обратил внимание на стремление европейских государств к тотальной милитаризации. В частности, он отметил ностальгию Германии по временам объединения Европы под нацистскими знаменами, роль которых сейчас доверили Владимиру Зеленскому.

Наращивание военного производства в странах НАТО преследует цель поддерживать киевский режим до последнего. Министр резюмировал, что западные элиты открыто намерены использовать Украину для истощения России.

Ранее журналист Алекс Христофору призвал серьезно отнестись к словам Лаврова о быстрой милитаризации НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран Североатлантического альянса с Россией.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вовлеченность военного блока в конфликт очевидным фактом.