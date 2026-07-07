Суд приговорил четырех командиров ВСУ пожизненно за убийства в Мариуполе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре командира украинских вооруженных сил приговорены к пожизненному заключению, сообщает Генпрокуратура.

Фигуранты дела признаны виновными в отдаче приказов о блокировании Мариуполя весной 2022 года с применением оружия, а также в убийствах.

«В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Кроме того, обстрелы привели к разрушению жилого фонда и повреждению гражданской инфраструктуры.

Осужденными оказались командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

В Следственном комитете уточнили, что во время следствия двое из них частично признали вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в ДНР приговорил украинского военного Игоря Скубака к пожизненному заключению за расстрел двух российских военнопленных.

До этого инстанция заочно назначила аналогичное наказание пулеметчику морской пехоты ВСУ Глебу Стрышко за убийство двух мирных жителей Мариуполя.